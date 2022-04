Dati Covid 30 aprile, netto calo di positivi in Italia. Exploit di guariti anche in Sicilia

In calo gli attuali positivi al Covid in Italia. Dall’ultimo report del Ministero della Salute emerge che i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 53.602, nettamente inferiori rispetto ai guariti (71.625), mentre i decessi sono stati 130. Alla luce di ciò, scende a 1.229.379 il numero degli attuali positivi sul territorio nazionale.

Le regioni con più contagi giornalieri sono state Lombardia (6.973), Campania (6.051) e Veneto (5.549).

In Sicilia sono stati conteggiati 3.111 nuovi casi, ma – soprattutto – 10.660 guariti, che portano a un deciso calo degli attuali positivi (115.050). I 19 decessi inseriti nel report odierno portano il totale dall’inizio della pandemia a 10.587. Nell’isola sono 858 i soggetti ricoverati, di cui 46 in terapia intensiva e 812 in degenza ordinaria.

Tra le nove province siciliane, il dato più elevato di nuovi contagi si registra a Palermo (829) e Catania (770). Poi Trapani (399), Agrigento (389), Messina (340), Siracusa (336), Ragusa (224), Caltanissetta (193), Enna (51).