Consiglio comunale di Marsala, convocate due nuove sedute

Il Consiglio comunale di Marsala tornerà a riunirsi mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, a partire dalle 16.30.

Su convocazione del presidente Enzo Sturiano, il massimo consesso civico è chiamato ad esaminare dieci punti all’ordine del giorno. Oltre allo spazio dedicato alle comunicazioni e alle interrogazioni, si discuterà del conferimento della cittadinanza onoraria post mortem al giudice Giovanni Falcone; dell’approvazione di un Piano di lottizzazione da attuarsi in zona Salinella-Punta Alga; di verificare per l’anno in corso la qualità e la quantità di aree e prefabbricati da destinare alle residente e alle attività produttive e terziarie; di modificare il regolamento per la Tari.

Completano l’ordine del giorno una mozione riguardante il Piano di lavoro della Commissione Servizi Sociali e un atto di indirizzo riguardante azioni a sostegno delle attività di somministrazione.