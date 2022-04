Marsala alla marcia della Pace Perugia-Assisi, l’impegno per i più fragili

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo e l’assessore Valentina Piraino, assieme a cittadini ed associazioni marsalesi, hanno partecipato oggi alla Marcia straordinaria della Pace Perugia-Assisi.

“Abbiamo manifestato il coraggio di superare rassegnazione e indifferenza, rispetto a qualsiasi forma di violenza marciando tutti insieme – affermano Grillo e Piraino -. Oggi più che mai è doveroso esserci, uniti, per fare sentire le ragioni della Pace e della Fraternità. Un impegno che oggi Marsala ha voluto vivere con tanti altri cittadini provenienti da ogni parte d’Italia”.

Al rientro in città, l’Amministrazione comunale rilancerà un programma per continuare a fare gesti di pace, prendersi cura delle persone più fragili e in difficoltà, ma anche dei beni comuni da custodire.