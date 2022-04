“Sulle Orme dei Florio”: le Lancia Fulvia in giro per Marsala

Baciata dal sole, la seconda tappa della manifestazione “Sulle Orme dei Florio” con le Lancia Fulvia, arriva a Marsala oggi, sabato 23 aprile.

Ben 35 iconici modelli dal ’63 al ’76 delle Lancia Fulvia visiteranno i luoghi che segnano la storia della famiglia Florio, in un iter curato e organizzato dal Lancia Fulvia Club: una Berlina del 1963, una HF 1600, e varie Sport Zagato 1600 e 1300, una delle quali nella rara versione definita 1^ serie 1/2 prodotta solo in 600 pezzi, fino alla più moderna coupè Fulvia 3 del 1976. L’evento internazionale è il primo organizzato dal Lancia Fulvia Club, e vede equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’Olanda.

Dopo una breve sosta al belvedere di Scopello, gli equipaggi sono nella mattinata all’isola di Mozia per una breve passeggiata e la visita del museo Whitaker. A seguire allo stabilimento delle Cantine Florio di Marsala per la visita guidata, seguita da degustazione di vini. A garantirne la sicurezza, le Motostaffette di “Staff moto Palermo” con il suo presidente La Greca Giuseppe.

IL PRIMO RADUNO STORICO INTERNAZIONALE DI LANCIA FULVIA IN SICILIA

Il Presidente del Lancia Club Peppino Stancati e il Presidente del Lancia Fulvia Club, Piero Vanzette, non hanno fatto mancare la propria presenza al nastro di partenza ieri, venerdì 21 aprile. Il primo raduno storico internazionale di Lancia Fulvia in Sicilia ha preso il via dal prestigioso Museo storico dei Motori e dei Meccanismi che fa parte del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo. Entrambi i Presidenti parteciperanno a tutte e quattro le giornate della manifestazione “Sulle Orme dei Florio” con le Lancia Fulvia, insieme con il referente Sicilia del Lancia Fulvia Club, Ivan D’Angelo.

Il raduno del Lancia Fulvia Club è patrocinato da Lancia Club, ente certificatore tramite il Registro Storico Lancia, è inserito nel calendario eventi che celebra i 50 anni del sodalizio, punto di riferimento per gli appassionati del marchio Lancia a livello mondiale.

LA PRIMA VISITA GUIDATA E’ ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEI MOTORI

Assegnati i numeri gara, i partecipanti hanno visitato il Museo storico dei Motori e dei Meccanismi che fa parte del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo. A fare da Cicerone, l’ingegnere Giuseppe Genchi, curatore e responsabile operativo del polo museale, nonché segretario della Commissione Cultura di ASI “Automotoclub Storico Italiano”.

Il Museo custodisce importanti collezioni di motori, meccanismi, apparecchiature industriali, scientifiche e didattiche. Acquisite fin dalla fondazione della Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri (seconda metà del XIX secolo) sono state impiegate nel tempo in vari settori della ricerca e dell’insegnamento. Questi reperti, superati oggi dalle nuove tecnologie, costituiscono nel loro insieme un patrimonio di grande valore. Ognuno di questi motori descrive l’evoluzione della scienza e della tecnica nel campo delle macchine nel corso di più di un secolo. Per questo motivo sono stati inseriti nel progetto internazionale Once Upon a Try (Tutto iniza da un’idea), la più grande mostra online nel campo della scienza e della tecnologia, realizzata da Google Arts & Culture.

LANCIA CLUB: IN PROGRAMMA FINO A LUNEDI1 25 APRILE

Domenica 24 aprile ci sarà il walking tour nel centro storico di Palermo fino a Piazza Ignazio Florio, alla scoperta di quei luoghi che videro l’affermarsi della dinastia. Nel pomeriggio si raggiunge la “palazzina dei 4 pizzi” all’Arenella per la visita guidata della sfarzosa residenza dei Florio.

Lunedì 25 aprile si visita il Museo del motorismo siciliano e della Targa Florio visita guidata del Museo. Si continua con il circuito della targa Florio, le Tribune di Cerda Floriopoli e, infine, a Collesano con la guida del conservatore del Museo Michele Gargano, scopriremo perchè la gara di durata più antica del mondo è diventata un mito.