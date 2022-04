I turisti a Marsala per le processioni pasquali incontrano il sindaco al Comune

Molti turisti a Marsala per la Settimana Santa che, dopo la pandemia, ha visto il ritorno dei riti del Giovedì e Venerdì lungo le vie cittadine.

In città anche visitatori provenienti da Urbino, con viaggio organizzato dai tour operator Giulia Pulizzi e Alessandro Russo animati dalla passione di far confluire in Sicilia gruppi da altre regioni italiane e dall’estero.

Con la guida di Chiara Paladino, i turisti hanno pure ammirato l’area archeologica e i siti garibaldini, prima di concludere la passeggiata nell’ex quartiere spagnolo dove ha sede il Palazzo Municipale.

Qui hanno voluto incontrare il sindaco Massimo Grillo che, prima della foto ricordo – presente l’assessore al turismo Oreste Alagna – ha donato al capogruppo il gagliardetto lilybetano e una bottiglia di vino marsala istituzionale.