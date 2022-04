“Sicilia Terra Mia” torna dalla BIT portando… tour operator per le imprese lilybetane

L’associazione “Sicilia Terra Mia” – rappresentata dal presidente Piero Lo Grasso e dal vice Giuseppe Cudia – è reduce dell’annuale Borsa Internazionale del Turismo di Milano, riscuotendo notevole successo con la brochure “Sole Mare Vento”.

Giuseppe Cudia e Piero Lo Grasso

Lo stand è stato meta di tantissimi visitatori italiani e non. All’interno del Padiglione Sicilia hanno avuto modo anche di degustare, fra le bontà locali, biscotti tipici di Marsala offerti dal panificio “L’arte del pane”, sorseggiando vini delle cantine Pellegrino, Fici, Maltese e Mannirà. Numerosi sono stati i contatti intrapresi dall’associazione con i tour operator.

“Siamo stanchi ma soddisfatti e orgogliosi dei risultati ottenuti – precisano Lo Grasso e Cudia -; l’auspicio è quello che i contatti presi si possano trasformare in collaborazioni per le aziende del territorio. Ringraziamo l’Amministrazione comunale, il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Oreste Alagna per averci ospitato nello stand comunale, nonché il Presidente Pino Pace per il patrocinio gratuito della Confcommercio”.