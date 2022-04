Ospedale, trasporti e turismo: il sindaco Grillo indica una nuova fase. Su Musumeci: “Pronti a sostenerlo”

Di ritorno dalla Bit di Milano, il sindaco Massimo Grillo ha nominato il settimo assessore della sua Giunta, l’architetto Giacomo Tumbarello, recandosi poi in Consiglio comunale per dichiarare conclusa la verifica politica. Un passaggio che, di fatto, dovrebbe segnare l’inizio di una nuova fase all’interno della sua esperienza amministrativa, dopo le difficoltà degli ultimi mesi. Tanti i dossier “caldi” sul tavolo del primo cittadino nelle prossime settimane, senza dimenticare l’atteso appuntamento con le elezioni regionali, in programma in autunno.

Citando una domanda che le ha rivolto in aula il consigliere Fici, adesso chi è maggioranza e chi opposizione?

La coalizione rimane in piedi, non ci sono novità. La novità è stata aprire la verifica in Consiglio e chiuderla nella stessa sede. Abbiamo rilanciato la composizione della Giunta con competenze specifiche di cui avevamo bisogno, trovando la disponibilità dei partiti e dei movimenti a convergere sui profili e le esigenze che volevamo assicurare alla città.

Civicamente e Noi Marsalesi vanno considerati gruppi di maggioranza?

Per quanto mi riguarda sono gruppi che stanno dando un contributo. Riguardo Noi Marsalesi, ribadisco che in questo primo anno ho cercato di affermare un metodo: il sindaco parla con i partiti, non con i singoli consiglieri. Qualcuno, probabilmente, non si è sentito coinvolto, ma se partiti e consiglieri non si parlano non è mia responsabilità. Sono contento che ci sia stato un chiarimento che penso che ci siano i presupposti per riconoscere in Giunta la posizione di tutte le forze di maggioranza, anche di Noi Marsalesi che attualmente ne è fuori. Per quanto riguarda Civicamente, spero di poter incontrare, oltre ai consiglieri, anche una rappresentanza politica di questo movimento. Attualmente, le due cose coincidono.

Siete reduci dalla Bit, dove avete presentato le principali attrazioni che offrirà Marsala per la stagione estiva. I turisti troveranno anche servizi più efficienti rispetto al passato?

Per la prima volta Marsala si è presentata alla Bit con eventi istituzionalizzati e un’offerta turistica adeguata, oltre che con la sua straordinaria ricchezza, certificata dai tempi di Cicerone. Vogliamo garantire al turista che arriva una serie di itinerari – garibaldino, fenicio-punico, archeologico, enogastronomico o quello della Marsala sotterranea – in modo che ognuno potrà scegliere quelli di maggiore interesse. Riguardo gli eventi, abbiamo istituzionalizzato una serie di iniziative che si avvarranno della sinergia pubblico-privato. Sui servizi, per quanto riguarda la mobilità per i litorali nord e sud della città abbiamo ereditato diverse criticità a cui abbiamo trovato nuove soluzioni: a breve, assieme al comandante Menfi, ne daremo notizia. Sul fronte del trasporto pubblico urbano cercheremo di offrire un servizio più qualificato, attraverso un know diverso al passato.

Attraverso una municipalizzata?

O con una municipalizzata o con l’esternalizzazione del servizio: Giunta e Consiglio si confronteranno per scegliere la soluzione migliore. E’ impensabile continuare ad affidarsi solo a risorse interne, servono professionalità che operino con logiche aziendali.

Non c’è il rischio di sopprimere alcune corse, magari per le contrade, in quanto il nuovo gestore potrebbe ritenerle poco redditizie?

Faremo in modo di assicurare il servizio, tenendo conto della domanda reale.

Da due mesi l’acqua pubblica non può essere usata per scopi alimentari. Nei giorni scorsi avete detto che la questione è in via di risoluzione e si attende l’ultimo responso dell’Asp. Quando arriverà la fumata bianca?

Riconosco il buon lavoro che hanno fatto gli uffici per il piano di rientro, condiviso con l’Asp di Trapani, che ha consentito un abbassamento dei parametri. Abbiamo trasmesso all’Asp la richiesta di ulteriori controlli esterni attraverso i loro laboratori accreditati. Se tutto va bene, nel giro di pochi giorni potrei revocare l’ordinanza che vieta l’uso alimentare dell’acqua comunale. Dopo di che, faremo controlli più frequenti, perchè la salute dei marsalesi è prioritaria su tutto. Comunque, la concentrazione elevata di nitrati nell’acqua è, a quanto mi riferiscono, una storia che risale a diversi anni addietro.

Ci saranno dei ristori sul canone idrico per il disagio di questi due mesi?

Esiste già un bonus idrico per le fasce a basso reddito. Ci sarà, a maggior ragione, per questo periodo. Fermo restando che andrebbe controllato quanti cittadini pagano davvero il canone idrico.

C’è un’alta evasione?

Sì, ci sono percentuali di evasione molto elevate. Singolare che si chieda l’abbattimento delle imposte quando parecchi non le versano.

Fino a quando il “Paolo Borsellino” resterà Covid Hospital?

Silenziosamente abbiamo continuato a fare i nostri incontri con il commissario dell’Asp. Non ripresentandosi una situazione emergenziale come in passato, abbiamo chiesto la disponibilità ad attivare reparti Covid in tutta la provincia, riservando a Marsala solo i casi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e rianimazione. Al contempo, abbiamo chiesto il ripristino di tutti i reparti ospedalieri secondo l’organizzazione standard. Sembra che ci sia un orientamento favorevole a riguardo.

Resta l’incertezza sul completamento del padiglione per le malattie infettive…

Sono dispiaciuto e rammaricato per i tempi di realizzazione: ci avevano assicurato che sarebbero stati molto più brevi. Al contempo, sono orgoglioso di avere ottenuto un finanziamento per un padiglione che sarà un punto di riferimento per l’intera regione. C’è stato un evidente difetto di comunicazione da parte delle autorità sanitarie, ma attribuire responsabilità al Comune di Marsala mi pare un’evidente esagerazione.

Alle Regionali il sindaco di Marsala sosterrà Musumeci?

Il sindaco di Marsala è riconoscente nei confronti del governatore per l’impegno assunto sul Porto: si è fatta chiarezza e finalmente si presenta uno scenario di grande ottimismo per la realizzazione dell’opera. Se la politica si deve pronunciare sulla base della serietà e dei risultati conseguiti, dico quindi che se Nello Musumeci si ricandida, noi lo sosterremo.

Ci sarà anche un candidato del movimento Liberi alle regionali?

Ove ci fossero i presupposti, ci farebbe piacere.