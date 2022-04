Lilybetana Scacchi: Federica Montalto si riconferma Campionessa regionale Under 16

Si sono svolti a Motta Sant’Anastasia (CT), presso l’Hotel Sigonella Inn, dal 8 al 10 aprile, i Campionati Regionali Giovanili individuali, prova di qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili, con al via 75 ragazzi, in rappresentanza di 13 associazioni scacchistiche di 6 provincie diverse. Tra di essi 8 tesserati per l’A.S.D. Lilybetana Scacchi, guidati dal Presidente Giuseppe Cerami e dall’Istruttore Federale Vincenzo Colicchia.

A tenere alto il vessillo lilybetano è stata Federica Montalto, che ha riconfermato il titolo nell’Under 16 femminile, mentre Davide Montalto ha chiuso al 3° posto nell’Under 14. Relativamente al piazzamente degli altri giovani scacchisti lilybetani, abbiamo il 7° posto di Alessandro Tumbarello ed il 9° di Paolo Genovese nell’Under 8, nell’under 12 il migliore è stato Nicolò Licari 6°, con Gabriel Genovese 9° e Matteo Crinelli 13°, 9° posto per Vincenzo Frangiamore nell’Under 16.

Nella speciale classifica per società la Lilybetana chiude al 5° posto.

Gli alfieri lilybetani adesso affilano le armi in vista delle finali nazionali dei Campionati Italiani Giovanili, che si svolgeranno a Terrasini, presso il Villaggio Resort Città del Mare, dal 3 al 9 luglio prossimo.