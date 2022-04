Marsala: lavori in via Isgrò, il basolato si sistema in vista della processione

La Sielte, società che effettua la posa dei cavi telefonici per conto della Società dei Telefoni, ha rotto parte della pavimentazione in un tratto della via Calogero Isgrò per effettuare dei lavori di potenziamento della fibra.

Il completamento delle opere sta richiedendo più tempo del previsto poiché la stessa ditta è in attesa di ricevere le nuove basole in sostituzione di quelle divelte e che devono essere fornite dagli operatori delle cave di marmo di Custonaci.

Per ovviare ai disagi conseguenti per gli abitanti e per gli avventori dei diversi negozi che insistono in questa strada del centro storico – e per consentire, il Giovedì Santo, 15 aprile, il transito della Sacra Rappresentazione dei Misteri viventi del Giovedì Santo – l’assessore Arturo Galfano, titolare della delega ai Lavori Pubblici, ha disposto che temporaneamente gli scavi vengano riempiti con malta cementizia.

Di certo non si tratta però di lavori che hanno una loro estetica.