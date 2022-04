Ponti lunghi per gli italiani, le mete ambite in base alle regole Covid. Ecco dove

Approfittando delle festività pasquali, molti italiani – dopo i due anni di pandemia, zona arancioni, rosse e gialle – potranno mettersi in viaggio e godersi il meritato “ponte”. Il weekend di Pasqua prevede oltre la domenica, anche il lunedì dell’Angelo, ovvero Pasquetta e il successivo week end lungo del 25 aprile: il 23 infatti è sabato e il 25 è lunedì, quindi si avrà più possibilità di scelta.

Per chi potrà approfittarne, le mete preferite sono oltre confine, in cui occupa un posto di spicco la Francia. Innegabilmente Parigi e i castelli della Loira offrono destinazioni perfette per gli amanti dell’arte e dello shopping, permettendo anche molte opportunità per trasformare il lungo ponte in un viaggio romantico.

Per chi ama un viaggio più movimentato e in cui trascorrere una vera “movida”, la Spagna è la nazione adatta, magari programmando una vacanza in Siviglia, visto il periodo.

Per i più “classici”, amanti dei borghi medievali, c’è Bruges, in Belgio, raggiungibile approfittando dei tanti voli low-cost per Bruxelles.

I viaggiatori che possono godere di 10 giorni di vacanza, possono pensare anche a mete oltreoceano per visitare New York – per entrare negli USA è sufficiente esibire un tampone negativo – o la maestosa Manhattan, visitare gli osservato dell’Empire State Building o assistere alla famosa Easter Parade.

Per chi ama le mete più calde, c’è Sharm El Sheik e il Mar Rosso. Qui è sufficiente esibire il passaporto o la carta d’identità con una validità residua di 6 mesi dalla data di uscita dal Paese, oltre che il certificato di vaccinazione Covid-19 o, in alternativa, un test Pcr o Antigenico rapido o ID Now COVID-19 negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo.

Ma si può essere felici anche solo visitando l’Italia che è meravigliosa da Nord a Sud, o restare in Sicilia per un week end alla scoperta della propria terra.

Le misure da rispettare e seguire per spostarsi in Italia e in Europa sono cambiate con la fine dello stato di emergenza. Oggi per viaggiare basta semplicemente esibire il Green pass base indispensabile per salire a bordo di un treno, un aereo, un pullman e una nave. Il Green pass si ottiene con la vaccinazione completa, guarigione dalla malattia e/o tampone negativo. Non sarà più necessario mostrare il solo Green pass rafforzato mentre è ancora obbligatoria la mascherina Ffp2 fino al 30 aprile.

Nessuna certificazione verde, invece, è richiesta per pernottare negli hotel e cenare presso i loro ristoranti come per l’ingresso in negozi, musei e centri commerciali.

Ci sono inoltre paesi dove è possibile viaggiare per motivi di piacere e turismo come ha spiegato nell’ordinanza il Ministro della Salute Roberto Speranza. Non solo quindi gli stati membri dell’Ue, ma anche Cuba, Singapore, Turchia, Phuket (Thailandia), Oman, Polinesia Francese, Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto. Per entrare in questi Paesi è necessario esibire il Green pass base e l’esito di tampone negativo al Covid-19.

Al momento è ancora sconsigliato viaggiare nei seguenti paesi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Ucraina e Russia se non per motivi di lavoro, studio e salute. Via libera, invece, negli Stati Uniti d’America in cui, come abbiamo detto, è possibile viaggiare con esito di tampone negativo.

Il tutto in attesa del prossimo “ponte”, che non sarà quello del 1° maggio perchè verrà di domenica ma quello del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana nel giorno della sua nascita: verrà di giovedì.