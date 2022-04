“…per amore della mia terra”. Ex ‘Iena’ con Cateno De Luca alle prossime elezioni in Sicilia

PALERMO – Battaglia comune tra l’ex ‘Iena’ Ismaele La Vardera e Cateno De Luca per le elezioni regionali in Sicilia. Il leader di Sicilia Vera ha presentato La Vardera nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni di Palermo. Durante l’incontro con la stampa l’ex sindaco di Messina era affiancato anche dal deputato regionale Danilo Lo Giudice.

“Ismaele scende in campo con noi e sfida la casta – ha affermato De Luca nel corso dell’incontro con la stampa -, una persona libera che rinuncia al certo per l’incerto. Sarà il portavoce di Sicilia Vera e sarà anche uno dei candidati a Palermo”.

LA VARDERA: “IO CANDIDATO ATTO D’AMORE PER LA SICILIA“

“La mia è stata una scelta dettata dalla consapevolezza che non potevo rimanere a guardare la mia terra governata dalle solite facce che in questi anni ci hanno trattato come dei sudditi. Mi è costata tantissima fatica lasciare il mio lavoro a ‘Le Iene’, soprattutto in un momento di assoluta crescita per la mia carriera televisiva, ma il film che ho realizzato cinque anni fa e che racconta i retroscena della politica non poteva rimanere il mio ultimo atto di impegno attivo”. Così Ismaele La Vardera, volto della trasmissione tv di Italia 1, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo dei Normanni di Palermo per ufficializzare la sua candidatura alle Regionali siciliane d’autunno con il movimento Sicilia vera di Cateno De Luca.

“HO DETTO SÌ A DE LUCA PERCHÉ È PIÙ ‘IENA’ DI ME”

“Era come se avessi un debito con la mia terra, vale a dire raccontare un’altra politica possibile – ha aggiunto -. In questi anni mi hanno offerto di tutto, incarichi governativi, posti di lavoro, elezioni certe al Parlamento nazionale, ma ho deciso di percorrere una delle strade forse tra le più difficili tra le elezioni del nostro sistema democratico. Infatti, il Parlamento siciliano è considerato uno dei posti più difficili in cui essere eletto. Bisogna avere il cosiddetto voto strutturato. Io non ho nulla di tutto questo, ma dalla mia avrò soltanto, spero, il voto della gente – ancora La Vardera -. Ho detto sì a Cateno De Luca perché è più ‘iena’ di me. Con le sue battaglie ha dimostrato di essere lontano dalle vecchie logiche e le sue proteste si sono trasformate in fatti concreti in tutti i ruoli amministrativi che ha ricoperto. La sua figura è assolutamente in linea con le battaglie che finora ho fatto nella mia vita”.

“La Vardera rappresenta per noi una scelta importante – ha aggiunto De Luca -. Siamo certi che la sua presenza, il suo contributo saranno un valore aggiunto alla nostra azione politica. Condividiamo gli stessi principi. Ci unisce l’amore per la verità e la sete di giustizia. Una iena in Parlamento al nostro fianco rappresenta l’alleato giusto per cacciare una volta per tutte la banda bassotti della politica dal Palazzo”. (Agenzia DIRE)