Assemblea Fratelli d’Italia Marsala: pronta campagna tesseramenti

Partecipata l’assemblea degli iscritti al partito di Fratelli d’Italia, circolo “Franca Marino Buccellato” di Marsala che si è tenuta sabato 9 aprile con il proposito di uno scambio di auguri per le festività pasquali.

Oltre agli iscritti, la partecipazione è stata estesa a quanti già da tempo avevano manifestato interesse nei confronti del partito con il desiderio di contribuire alla sua crescita nel territorio con il buon proposito di una programmazione futura fatta di iniziative rivolte al territorio e a tutte le sue esigenze.

Nel corso dell’assemblea si è programmata la campagna tesseramenti 2022 che ha registrato sin da subito un grande incremento degli iscritti, frutto anche del lavoro di Giorgia Meloni.

La campagna proseguirà nelle principali piazze della città dando anche la possibilità a tutti i cittadini, con l’occasione, di rappresentare le problematiche del territorio.

All’assemblea, vi hanno partecipato il portavoce provinciale Maurizio Miceli, il coordinatore comunale Ignazio Billardello, l’assessore Michele Milazzo e il consigliere comunale Lele Pugliese.

La crescita del partito sul territorio nazionale non è frutto di mere oscillazioni statistiche bensì di una vera e propria tendenza in atto che prefigura una dinamica molto interessante nei mesi che separano ad un importante test elettorale come quello delle amministrative del prossimo autunno in Sicilia.

Ecco perché i rappresentanti del partito in provincia di Trapani, presenti anch’essi in assemblea, si stanno impegnando per dare una risposta ben precisa di un partito forte e unito che si candida ad essere il primo partito della provincia di Trapani, il partito del territorio.