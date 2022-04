Covid 8 aprile: in Italia +66.535 casi, in Sicilia +7.239 e meno contagi

Sono 66.535 i nuovi positivi al Coronavirus di oggi in Italia, con 144 decessi (totale da inizio pandemia di 160.546) e 70.946 guariti (totale 13.763.554). I tamponi effettuati sono 442.029 e il tasso di positività sale al 15%.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.102 (+24) e quelli in Intensiva sono 462 (-9) con 52 ingressi giornalieri.

Sono 1.249.607 gli attuali positivi in totale, con una decrescita di -3.449 casi.

In Sicilia invece, sono 4.448 i positivi al Covid-19 di oggi, con 19 decessi (totale 10.242) e 7.239 guariti (totale 848.374). La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1.114 sono relativi a giorni precedenti al 07/04/22 e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 08/04/2022 – N. 5 il 07/04/2022 – N. 7 il 06/04/2022 – N. 1 il 05/04/2022 – N. 2 il 03/04/2022 – N. 1 il 06/02/2022 – N. 1 il 03/02/2022.



Sono 157.173 gli attuali positivi complessivamente sull’isola, con una decrescita di -1.696 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +32.381 (si contano anche quelli rapidi). L’incidenza scende di poco e si attesta al 13,73%.

Degli attuali positivi, 979 (-22) pazienti sono ricoverati con sintomi, 65 persone sono in terapia intensiva (+2).