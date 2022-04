Mazara: avvisi Imu con omesso pagamento, ecco cosa fare

In queste settimane sono in distribuzione gli avvisi di accertamento IMU e TARI relativi all’anno 2016 nel Comune di Mazara e sono pervenute segnalazioni, in particolare, in merito ad alcuni avvisi IMU che presenterebbero l’omesso pagamento riferito ad immobili classificati come abitazione principale.

Su questi aspetti interviene l’Ufficio Tributi con un chiarimento: “Tale disallineamento – osserva l’Ufficio – potrebbe derivare da una incompleta informazione presente al catasto territoriale rispetto ai dati anagrafici in possesso dell’Ente. L’elaborazione, che è stata effettuata in modalità massiva, nonostante i controlli effettuati, potrebbe aver generato tali incongruenze”.

Cosa fare? I contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno nei prossimi giorni tali avvisi e dovessero riscontrare errori, incongruenze di qualsiasi tipo – sottolinea l’Ufficio Tributi – potranno richiederne l’immediata rettifica o annullamento in autotutela, inviando adeguata richiesta ai seguenti indirizzi mail e/o pec:

infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it

La modulistica è disponibile ai seguenti links:

https://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/page/imu-tasi

https://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/page/tari

L’assessore all’Ambiente ed al Bilancio Giacomo Mauro sottolinea che “… l’amministrazione è impegnata nell’aggiornamento puntuale della banca dati e pertanto questi inconvenienti nel futuro verranno ridotti al massimo anche con la collaborazione dei cittadini”.

Riguardo all’ulteriore polemica sul termine di notifica, l’Ufficio Tributi chiarisce: “L’art. 67 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, ha prorogato il termine per la notifica degli avvisi di accertamento inizialmente prevista il 31 Dicembre 2021, al 26 marzo 2022. Termine da intendersi come data entro la quale l’atto deve essere ‘consegnato’ presso l’ufficio postale e non ‘ricevuto’ dal contribuente”.

Per informazioni o richieste di appuntamenti sono disponibili i numeri telefonici dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Servizio Tributi: 0923671800 e 0923671801 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 – il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 18).