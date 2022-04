Scacchi: il marsalese Antonino Meo Campione Provinciale

Si è concluso domenica a Marsala, presso la sede dell’ASD Lilybetana Scacchi, il Campionato Provinciale, valido come ottavi di finale del 81° Campionato Italiano Assoluto.

Ben 23 i giocatori al via, provenienti da Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo con due ospiti provenienti da fuori provincia.

La vittoria è andata al lilybetano Antonino Meo, che ha totalizzato sui cinque turni di gioco quattro vittorie ed un pareggio, precedendo sul podio nell’ordine Francesco Miosi del Centro Scacchi Palermo e Pietro Mattarella dello Scacco Club Mazara.

Premi di fascia sono andati ai lilybetani Riccardo D’Arpa, primo tra i giocatori con Elo al di sotto dei 1800 punti, Vincenzo Montalto (4° assoluto), primo tra i giocatori con punteggio Elo sotto ai 1600 punti, Vito Genovese primo tra i giocatori Under 18, Riccardo Casano, primo Under 16, Davide Montalto, primo Under 14, Nicolò Licari, primo Under 12 e Federica Montalto, prima femminile.

Altri premi ai trapanesi Giovanni Gigante, primo Over 50 e Alberto Angelo Pellegrino, primo NC, mentre il catanese Giovanni Pampanini, ha vinto il premio tra gli Over 65.

Il torneo è stato ottimamente organizzato dalla Delegazione Provinciale di Trapani della Federazione Scacchistica Italiana. Con questa vittoria Antonino Meo, che vanta 23 risultati utili consecutivi in partite ufficiali, si porta a 1800 punti Elo, conquistando la Prima Categoria Nazionale. La direzione arbitrale, precisa e puntuale, è stata affidata al Signor Michele Colicchia di Marsala.