Mazara si dota di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali

Da oggi e fino al 20 aprile è possibile presentare proposte ed osservazioni in merito ai contenuti del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mazara del Vallo” che è stato adottato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 29 del 28 marzo 2022.

Lo rende noto, con un avviso pubblicato all’albo pretorio online, il segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Calogero Calamia.

Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mazara del Vallo, che integra e specifica i contenuti del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, riporta e descrive i doveri di comportamento dei dipendenti del Comune di Mazara del Vallo, nonché dei collaboratori, consulenti e titolari di un rapporto di lavoro professionale con il Comune di Mazara del Vallo e di coloro che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.

La violazione di tali doveri, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre a costituire illecito disciplinare, comporta l’eventuale responsabilità penale, civile, o amministrativa.



“Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura aperta – si legge nell’avviso pubblico – si invitano le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Mazara del Vallo a far pervenire proposte ed osservazioni in merito ai contenuti del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune”.

Eventuali proposte ed osservazioni dovranno essere indirizzate al Segretario generale – R.P.C.T. del Comune di Mazara del Vallo ed inviate sino alle ore 24:00 del giorno 20 aprile 2022 all’indirizzo mail protocollo@comune.mazaradelvallo.tp.it

Per l’Avviso Pubblico ed il Codice di comportamento: CLICCA QUI