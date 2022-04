Il Marsala Calcio Femminile perde col Monreale e non accede alla semifinale play off

Sul “cemento battuto” del “Boncore” di Palermo, in un campo non adatto a questo sport e probabilmente a nessun altro, il Marsala Calcio Femminile cede 2-1 contro il Monreale Calcio.

Una partita tutto cuore, in cui le lilybetane pagano due gravi distrazioni in apertura e chiusura di primo tempo, e a cui non basta una ripresa maiuscola. Le palermitane accedono alla semifinale dei play off promozione, mentre il Calcio Femminile Marsala, a testa alta, alza bandiera bianca, terminando qui la propria stagione.

Per la truppa di Valeria Anteri, però, arriva l’ufficialità di aver vinto la Coppa Disciplina di Eccellenza femminile Girone Sicilia 2021-2022.

“Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. La gara è stata decisa da episodi, a noi sfavorevoli, come purtroppo è accaduto troppo spesso in tutta la stagione 2021-2022 – dichiara coach Anteri -. Alle mie ragazze posso tessere soltanto lodi, a tutte, per aver dato il massimo e aver fatto una grande stagione in cui purtroppo abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Il nostro percorso di crescita continua, siamo una delle pochissime società di calcio esclusivamente femminile che lavora fin dai primi calci, e che ha tutte le categorie. Il prossimo anno proveremo nuovamente a lottare per il salto di categoria, con più esperienza e ancora più determinazione. Sono felice per la vittoria della Coppa Disciplina, che mostra la correttezza della società, dello staff e soprattutto delle mie ragazze”.

Passando alla cronaca, Anteri deve registrare la pesantissima assenza della centrocampista Bilello, uscita malconcia dalla gara contro il JSL. 3-4-1-2 con Scozzari in porta, Agozzino Cucuzza e Clemente in difesa, Via Cammarata Ambrogi e Pisciotta a centrocampo, Alcamo ad innescare le punte Di Stefano e Termine.

Il primo squillo è azzurro, con Termine che al 7′ prova a sorprendere Modica, col pallone che si spegne di poco a lato. Nemmeno un giro di lancette, e le padroni di casa passano in vantaggio: calcio di punizione dalla sinistra, le azzurre sbagliano completamente le marcature lasciando due avversarie completamente sole sul secondo palo, una di queste è Ravvolgi (migliore in campo per le sue) che di testa batte Scozzari per l’1-0. Il Marsala accusa il colpo, e le palermitane difendono con ordine. Non ci sono palle gol per le azzurre, che comunque mantengono il pallino del gioco.

Poco prima di rientrare negli spogliatoi, arriva però un’altra mazzata: contropiede perfetto del Monreale, Schillaci inventa un’imbucata per Caravello che è chirurgica nel siglare il 2-0. Nella ripresa il Marsala deve cercare il miracolo, visto che anche col pareggio al 120′ avrebbero passato il turno le avversarie. Come spesso accaduto in stagione, le azzurre che tornano in campo sono le stesse undici, ma con un piglio opposto. Al 48′ Di Stefano fa impazzire tutte sulla fascia e mette in area un rasoterra perfetto che Termine deve solo appoggiare in rete per il 2-1.

Il Marsala macina gioco, e le occasioni di pareggiare per portare la sfida ai supplementari non mancano. Ci prova ancora Termine, di testa, che va vicinissima al bersaglio. Poi è il turno di Clemente, su punizione, col pallone fermato davanti alla linea da un Monreale tutto rintanato nella propria area di rigore. L’ultima occasione ghiotta è per Alcamo al 79′, ma la partita non ha più nulla da dire.

Al triplice fischio il Monreale festeggia l’accesso in semifinale, e il Marsala chiude qui la propria stagione.

Il tabellino di gara

Monreale – CF Marsala 2-1 (2-0 p.t.)

Monreale: Modica, Filippone, Carollo (68′ Sciumè), Puccio, Incontrera (K), Puntaloro, Caravello (48′ Calaiò), Ravvolgi, Schillaci, Ribuffo (68′ Buffa), Todaro M. (86′ Burgio). A disposizione: Santostefano, G. Todaro, Cavoli, Ciminna, Terrile. Allenatore: Giuseppe Leto.

CF Marsala: Scozzari, Agozzino (88′ Bannino), Cucuzza (K), Clemente, Via, Cammarata, Ambrogi, Pisciotta, Alcamo, Di Stefano, Termine. A disposizione: Donato, Manuguerra, Asaro, Guzzo, R. Giacalone, Agate, S. Giacalone, Centonze. Allenatore: Valeria Anteri.

Reti: 8′ Ravvolgi (Mo), 44′ Caravello (Mo); 48′ Termine (Ma).

Ammonizione: Cucuzza (Ma). Espulsioni: /. Corner: 0 a 4 per il Marsala.

Recuperi: 0′ p.t e 4′ s.t.

Arbitro ed Assistenti: Marco Mirabile della sezione AIA di Palermo; Francesco Brancato (Palermo) e Giovanni Figuccia (Marsala).

Spettatori: 100 circa.