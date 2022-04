Covid 4 aprile: in Italia più guariti, in Sicilia oltre 1.400 casi non odierni

Sono 30.630 i nuovi positivi al Coronavirus di oggi in Italia, con 125 decessi (totale da inizio pandemia di 159.909) e 40.915 guariti (totale 13.442.930). I tamponi effettuati sono 1.383.218.

Aumentano i ricoveri: sono 10.241 nelle degenze ordinarie, 483 in Intensiva con 36 ingressi giornalieri.

Gli attuali positivi in totale nel Paese sono 1.274.305, con una decrescita di -9.711 di casi.

In Sicilia invece, sono 1.993 i nuovi positivi al Covid-19, con 17 decessi (totale 10.142) e 2.801 guariti (totale 796.767). La Regione Sicilia comunica che n. 1.422 casi comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 02/04/22 (di cui n. 792 del 01/04/22). I decessi comunicati oggi sono avvenuti: N. 5 IL 02/04/2022 – N. 8 IL 01/04/2022 – N. 1 IL 20/02/2022 – N. 1 IL 28/01/2022 – N. 1 IL 16/01/2022 – N. 1 IL 14/01/2022. La Regione Umbria comunica che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 51 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.



Sono 186.948 gli attuali positivi complessivamente sull’isola, con una decrescita di -114 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +16.604 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 1.013 (+36) pazienti sono ricoverati con sintomi, 61 persone sono in terapia intensiva (-4).