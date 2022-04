Marsala, martedì si riunisce il Consiglio comunale. Sedici i punti all’odg

Il Consiglio Comunale di Marsala è stato convocato dal presidente Enzo Sturiano per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 17.30, presso la sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica. Sedici i punti all’ordine del giorno, tra cui il conferimento della cittadinanza onoraria post mortem al giudice Giovanni Falcone; la convenzione per lo svolgimento, in forma associata, del Servizio Segreteria Comunale tra i Comuni di Marsala e Petrosino; l’approvazione di un Piano di lottizzazione in zona Salinella-Punta Alga. Tra i punti in discussione anche due mozioni (Convito Audiofonolesi e Piano di Lavoro Commissione Servizi Sociali) e due atti di indirizzo (riduzione canone idrico e regolamentazione kite surf). Infine, il massimo consesso civico dovrà pronunciarsi anche sul riconoscimento di sei debiti fuori bilancio.