Vinitaly: Marsala Doc Superiore “Genesi” 2014 della Carlo Pellegrino è Etichetta dell’Anno

Il Marsala Doc Superiore Riserva “Genesi” 2014 della Cantina Carlo Pellegrino & C. Spa (Marsala, Trapani) è l’”Etichetta dell’Anno” della 26esima edizione di Vinitaly Design International Packaging Competition, organizzato da Veronafiere.

Sono 13 le categorie e sei i premi speciali del concorso che premia i migliori packaging – comprendenti dunque bottiglia, chiusura, capsula, etichetta, collarino e altre caratteristiche estetiche – del mondo dei vini, dei distillati, dei liquori, delle birre e degli oli extra vergine di oliva.

In gara, 287 confezioni, che sono state valutate da una giuria presieduta da Leonardo Sonnoli e composta dalla Chief Category Officer di Conad Alessandra Corsi e dai designer Papi Frigerio, Giuseppe Mascia e Chiara Tomasi. Per quanto riguarda le altre sezioni speciali del premio, la Cantina Carlo Pellegrino fa il bis aggiudicandosi anche il riconoscimento per l’Etichetta Gdo con Terre siciliane Igt Zibibbo “Cardilla” dell’annata 2021.

Il Premio speciale Packaging 2022 è andato a Genagricola (Loncon di Annone Veneto – VE), mentre vincitrici del Premio speciale Immagine coordinata 2022 sono state le Cantine 4 Valli – “Il Poggiarello” (Travo, Piacenza).

Il Premio speciale Ambiente & Sostenibilità è stato assegnato al Prosecco Doc spumante extra dry “Uva” della Cantina la Delizia Viticoltori Friulani (Casarsa della Delizia, Pordenone). Infine, la medaglia d’oro del Premio speciale Packaging box è stata vinta dal Franciacorta Docg Riserva dosaggio zero millesimato 2008 “Franco Ziliani” della Guido Berlucchi & C. Spa (Borgonato, Brescia).

Ai vincitori decretati si aggiungono inoltre venti etichette, anch’esse selezionate dalla giuria, che verranno valutate dal pubblico tramite i canali social di Vinitaly.