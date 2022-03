Meteo: presentato ad Alcamo il Piano Speditivo per la riduzione del rischio idrogeologico

Importante appuntamento stamattina presso il Centro Congressi Marconi di Alcamo, dove è stato presentato il “Piano speditivo per la riduzione del rischio meteo/idrogeologico/idraulico – informazione e allertamento della popolazione – procedure operative al ricevimento dell’avviso Drpc-cfd idro”.

Dopo i saluti del sindaco Domenico Surdi e la relazione introduttiva del Comandante della Polizia Municipale, responsabile comunale del Servizio di Protezione Civile, Ignazio Bacile, è intervenuto il dirigente regionale del Centro funzionale decentrato idrogeologico, Giuseppe Basile che ha illustrato il sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico e idraulico; infine, il seminario formativo sulle procedure operative e la metodologia per il monitoraggio a vista, a cura del geologo, Antonio Bambina.

“Sono molto soddisfatto, Alcamo si dota di un Piano Speditivo per la riduzione del rischio meteo/idrogeologico/idraulico che prevede un sistema di informazione e allertamento della popolazione in caso di emergenze – dichiara il Sindaco Domenico Surdi -. Il Piano prevede dei sistemi di informazione preventiva che permetteranno al cittadino di conoscere il rischio preventivamente, perché con i nuovi sistemi di informazione in emergenza saremo in grado di allertare tempestivamente la popolazione interessata; attiveremo il servizio di allerta telefonica della popolazione mediante messaggi vocali”.

Afferma il Comandante Ignazio Bacile: “La presentazione di stamattina del Piano speditivo non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza verso un percorso che ci porterà all’approvazione del Piano Generale di Protezione Civile”. E continua Bacile “la soluzione delle criticità con opere strutturali richiede molto tempo e grandi investimenti in denaro. Era nostro preciso dovere attuare, nel frattempo, tutte le possibili azioni non strutturali che ci consentano soprattutto di limitare i danni di eventi simili a quelli accaduti di recente, soprattutto in termini di vite umane”.

Per informazioni:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1PY0O8kt8HhIcmycoFZouSNd4CTXdlGf8?usp=sharing