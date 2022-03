Villa Cavallotti, continua la messa in sicurezza della terrazza

Prosegue la messa in sicurezza della terrazza di Villa Cavallotti, a Marsala. Lo comunica l’Assessorato ai Lavori Pubblici diretto da Arturo Galfano, rendendo noto altresì che gli interventi in atto riguardano la balaustra che sormonta il Bastione San Francesco.

“Lo scorso mese avevamo provveduto a sistemare le aiuole e alla potatura degli alberi storici del giardino comunale – afferma Galfano -; poi abbiamo proseguito con altri interventi nella parte alta che, ancora per poco, resterà chiusa all’accesso dei visitatori”.

Le transenne in prossimità della scalinata saranno rimosse non appena conclusi i lavori di messa in sicurezza nella parte superiore. Nelle scorse settimane sulla terrazza che si affaccia su viale Cesare Barristi il vento aveva reso pericolosi gli alti alberi vicino alla fontana, rendendo di fatto inagibile il sito panoramico.