Caro carburante, il Governo vara il Bonus Benzina. A chi spetta

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto energia con l’obiettivo di contenere gli aumenti record di luce, gas e carburanti. Si tratta di misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Per quanto riguarda il caro carburante, il decreto introduce una novità. Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Caro carburante, il taglio del prezzo della benzina e del gasolio alla pompa ammonta a 25 centesimi. Una sforbiciata che il decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri estenderà fino alla fine di aprile.

Il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti per frenare la corsa dei beni energetici sarebbe di un solo mese, stando almeno alla bozza del decreto taglia prezzi sul tavolo della cabina di regia a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza.

L’articolo 1 della bozza di decreto del ministero dell’Economia di concerto con il ministero della Transizione ecologica, finalizzato alla riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento per usi civili, prevede che al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al 30° giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa del gasolio, della benzina e del Gpl ad uso carburazione sono ridotte di 85,16 euro per 1000 litri.