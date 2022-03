Alcamo: aperte le iscrizioni agli asili nido comunali

L’Ufficio Servizi Sociali e alla Persona rende noto che è stato pubblicato sul sito del comune di Alcamo https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/iscrizione-asili-nido-anno-scolastico-2022-2023 l’avviso per le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2022/2023.

Le iscrizioni riguardano l’inserimento agli Asili Nido Comunali di bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, le cui famiglie siano residenti o prestino attività lavorativa nel Comune di Alcamo. La richiesta di ammissione al servizio, presentata esclusivamente per un solo Asilo e completa in ogni sua parte, dovrà essere redatta sull’apposito modello disponibile dal 10 Marzo 2022 presso: ï l’Asilo Nido Comunale “Emilio Salgari” di Via Segr. Carollo, 21 tel. 0924 21911; ï l’Asilo Nido Comunale “Gianni Rodari” di Via Salvo D’Acquisto, 2 tel. 0924 501851; ï gli Uffici della Direzione 3 Servizi alla Persona di Via G. Verga, 65 tel. 0924 21654; ï sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Dichiara l’assessore ai servizi sociali Mario Viviano “per motivi logistici, quest’anno nostro malgrado, l’avviso è stato pubblicato in ritardo, pertanto le domande pervenute prima della data di pubblicazione non potranno essere prese in considerazione. Naturalmente, mentre ci scusiamo per il disagio, si coglie l’occasione per invitare gli interessati a ripresentare le domande secondo i termini di scadenza previsti eccezionalmente per il 9 aprile 2022 ”.

Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, Palazzo di Città, piazza Ciullo o inviate al seguente indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 9 Aprile 2022.