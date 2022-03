Trapani, di nuovo in risalita i contagi covid domenica 6 marzo

Attuali positivi sono così suddivisi nei 25 Comuni nel trapanese nella giornata di domenica 6 marzo: Alcamo 786, Buseto Palizzolo 52, Calatafimi Segesta 186, Campobello di Mazara 288, Castellammare del Golfo 295, Castelvetrano 770, Custonaci 100, Erice 383, Favignana 17, Gibellina 76, Marsala 1.715, Mazara del Vallo 1.163, Misiliscemi 0, Paceco 135, Pantelleria 177, Partanna 274, Petrosino 242, Poggioreale 20, Salaparuta74 , Salemi 154 , San Vito Lo Capo 66, Santa Ninfa 161, Trapani 1014, Valderice 163, Vita 29.

Sono 8340 i positivi e in totale 581 i deceduti.

In terapia intensiva si registra nessun ricovero, in semi intensiva ne restano 7 e nelle degenze ordinarie i ricoveri scendono a 44; in Rsa o Covid Hotel aumentano a 13 .