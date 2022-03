Marsala, in centinaia a manifestare in piazza contro la guerra in Ucraina

Organizzato da diverse associazioni marsalesi puntuale si è tenuta, domenica sei marzo, una manifestazione per la pace e lo stop immediato alla guerra in Ucraina. Tematica a cui hanno aderito in tante centinaia di cittadini che si trovano tutt'ora in piazza della Vittoria. Presenti anche diversi esponenti delle istituzioni. Il sindaco Massimo Grillo e con il suo vice Paolo Ruggieri. Diversi consiglieri comunali rappresentati anche dal presidente di Sala delle Lapidi Enzo Sturiano. presente anche la capogruppo dell'Udc al'Ars la deputata marsalese Eleonora Lo Curto.