I Comuni del trapanese dicono no alla guerra Russia-Ucraina

Dopo Marsala e Petrosino, anche gli altri comuni del trapanese lanciano messaggi contro la guerra in Ucraina da parte del Governo russo.

“Nei colori della bandiera della Pace ci sono i colori del nostro tricolore ed il richiamo figurato all’art. 11 della Costituzione ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’. Nei colori della bandiera della Pace vi è anche il color rosso sangue del gonfalone della nostra Città, in omaggio ed a memoria delle vittime civili trapanesi, oltre al sacrificio dei militari. La bandiera della Pace è la bandiera dell’Europa dei Popoli: chiedere ed invocare la Pace in qualunque lingua ed in ogni dove, da ogni credo e per ogni regione è anche il nostro compito e la nostra prima arma“, lo scrive il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione e il presidente del Consiglio Piero Di Stefano, a nome della Giunta e del Consiglio comunale, esprimono forte preoccupazione per le operazioni belliche in Ucraina, condannando fortemente l’attacco militare perpetrato da parte della Russia che mette a dura prova la pace e la stabilità internazionale.

“La guerra è sempre una tragedia – affermano il Sindaco e il Presidente del Consiglio – La storia ci insegna infatti che qualunque conflitto bellico porta con sé morte, distruzione e sofferenza, afflizioni aberranti e ingiustificabili per l’umanità. Nell’esprimere vicinanza al popolo ucraino, auspichiamo che gli sforzi diplomatici continuino a sollecitare la fine delle operazioni militari, scongiurando che questo conflitto possa assumere dimensioni più grandi, coinvolgendo l’intero mondo democratico. Ci impegniamo – aggiungono – a portare avanti ogni possibile mobilitazione politica, istituzionale e civile, affinché venga difesa la pace contro le prevaricazioni e i soprusi che si stanno consumando in questi giorni”.

Per ribadire il proprio no alla guerra, riaffermando i fondamentali valori della pace e della libertà, l’Amministrazione comunale di Campobello, stamattina, ha esposto una bandiera con i colori dell’arcobaleno dal balcone del palazzo municipale.