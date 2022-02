Scuola, finalmente le date degli scritti per il concorso docenti

Si svolgeranno tra la metà di marzo e la metà di aprile le prove scritte per il Concorso ordinario del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado. Il Miur ha annunciato che le citate prove si terranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. Gli scritti saranno sostenuti nella Regione per cui le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Di seguito il calendario completo per le varie classi di concorso.

Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.

L’ex Ministra Lucia Azzolina ha dichiarato a riguardo: “Il concorso è stata una delle mie principali battaglie politiche alla guida del ministero. Mi sono spesa con tutte le forze per riuscire a concretizzare un’idea per me ovvia: poter selezionare per merito ed assumere a tempo indeterminato migliaia di nuovi docenti, in gran parte giovani. Una insistenza che ho pagato a caro prezzo, in termini politici e non solo. Oggi però è un giorno di festa. Per centinaia di migliaia di persone che hanno scelto di misurarsi con la possibilità di andare ad insegnare, che credono in una sana competizione, che condividono l’idea secondo la quale si debbano verificare le competenze e le conoscenze per poter accedere ad un lavoro di così grande responsabilità […] È un giorno di festa per le famiglie, che chiedono da anni una classe docente preparata. È un giorno di festa per gli studenti, che meritano un insegnamento all’altezza. È un giorno di festa per i giovani: sono circa 200 mila gli under 30 che si sono iscritti al concorso. Quella stagione di polemiche legate al concorso è ormai alle spalle, ma io oggi la ricordo con orgoglio”.