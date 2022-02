Trapani commemora il 77° anniversario della morte di Giovanni Palatucci

In occasione del 77° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ultimo Questore della Fiume Italiana, deceduto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’oro al Merito Civile, per aver tratto in salvo dal genocidio nazista migliaia di ebrei, la Questura, guidata da Salvatore La Rosa, ha dato vita ad una iniziativa commmorativa.

L’evento si terrà giovedì 10 febbraio alle ore 9:15 in Piazza Vittorio Veneto, a Trapani, nel corso della quale si procederà alla piantumazione di un ulivo ed alla scopertura di una targa dedicati alla memoria di Giovanni Palatucci.