La Sicilia resta in zona arancione fino al 13 febbraio

Ancora zona arancione in Sicilia, almeno fino al 13 febbraio. Ciò per colpa di un cavillo: il tasso di occupazione delle terapie intensive è sceso sotto il valore del 20% solo dodici giorni fa, ma per passare alla fascia di rischio inferiore servono almeno due settimane di fila.

Quello che però cambia dalla zona gialla a quella arancione, solo le maggiori restrizioni per i non vaccinati – che nell’isola sono 490 mila tra gli Over 12 – che possono spostarsi da un comune all’altro solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità.

L’uscita dal tunnel però si intravede in corsia, dove diminuiscono i ricoverati.