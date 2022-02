Vacanze 2022 in Sicilia: le Egadi tra le mete preferite dagli stranieri

La pandemia ha cambiato il modo di vivere di tante persone, ma non la voglia di vacanza e di Sicilia. Con la stagione turistica 2022 ormai alle porte, si registra un interessante trend per quel che riguarda le prenotazioni verso l’isola.

Tanti turisti infatti, provenienti soprattutto da Austria e Germania, hanno deciso di raggiungere le isole minori per la prossima Estate, soprattutto le Egadi.

Si tratta di una scelta probabilmente legata non soltanto alla eccezionale bellezza dei luoghi, ma anche a questioni che riguardano il Covid.

In un ambiente più raccolto e accessibile soltanto dal mare infatti, i controlli possono sanitari possono essere molto più capillari ed efficaci. Questa è una importante garanzia per tutti, sufficiente a far propendere per le Egadi anche più delle solitamente affollate isole Eolie.

Per questo motivo tanti turisti hanno deciso di noleggiare una barca a vela alle Egadiin vista della prossima Estate. Una imbarcazione è infatti particolarmente sicura da questo punto di vista, dato che in mare l’equipaggio evita il contatto con altre persone.

Non mancano poi coloro i quali hanno deciso di alloggiare presso alberghi e altre strutture ricettive delle Egadi, con tutti i vantaggi che una piccola isola comporta dal punto di vista del distanziamento e dunque delle possibilità di contagio.

A loro si unirà chi deciderà di raggiungere le Egadi per brevi periodi o per escursioni giornaliere. Ricordiamo in proposito che i collegamenti marittimi con Favignana, Levanzo e Marettimo hanno subito dei tagli.

Si preannuncia un nuovo boom di presenze nella provincia di Trapani per l’Estate 2021. Le Egadi in particolare potrebbero far registrare numeri interessanti e Favignana potrebbe migliorare le 200 mila presenze registrate lo scorso anno (fonte: report turistico del Libero Consorzio Comunale di Trapani).