Liberi indica un assessore, Milazzo: “Non sarà un consigliere”

Il capogruppo consiliare del movimento civico: “Alcuni pezzi di maggioranza si sono comportati da opposizione”

Il movimento Liberi è uscito allo scoperto, nelle ultime ore, con una nota ufficiale in cui caldeggia una verifica di maggioranza e annuncia di aver indicato il nome di un assessore al sindaco Massimo Grillo. Massimo riserbo sul profilo suggerito, ma il capogruppo consiliare Vito Milazzo chiarisce alcuni aspetti sulla discussione affrontata nel corso dell’assemblea di domenica, che ha portato anche alla designazione del nuovo coordinamento, di cui fanno parte i due consiglieri del movimento, Valentina Piraino, Antonio Parrinello, Manuela Cellura, Sergio Sammartano, Vincenzo Graffagnini, Nicola Grillo, Sergio Bellafiore.

“La nostra – spiega Milazzo – è una presa di posizione legata alle valutazioni fatte negli ultimi mesi rispetto al confronto interno alla maggioranza, dove alcuni consiglieri hanno assunto comportamenti che solitamente caratterizzano gli esponenti di opposizione”.

Comprendiamo il riserbo sul nome, ma c’è curiosità sul profilo che avete indicato a Grillo: si tratta di un candidato della vostra lista o di un tecnico?

Praticamente, una via di mezzo. E’ una persona molto vicina al movimento, che a prescindere dalla candidatura è sempre stato al nostro fianco, dando il proprio contributo. Si tratta, comunque, di un buon profilo anche da un punto di vista tecnico.

Non pescherete all’interno del gruppo consiliare?

No.

In Consiglio si è detto dispiaciuto della scelte di Lele Pugliese di lasciare Liberi. Una decisione che, numericamente, vi indebolisce. Ve l’aspettavate?

Mi è dispiaciuto personalmente ed è dispiaciuto ai componenti della lista, che magari non ce l’avevano fatta ad essere eletti e vedevano in Lele Pugliese un punto di riferimento. La sua scelta era nell’aria, ma poi ha voluto anticipare i tempi, alla luce di valutazioni di carattere personale.

Come valutate il lavoro della Giunta Grillo?

Complessivamente in maniera positiva. Sui grandi progetti sono arrivati anche finanziamenti importanti, come su Piazza del Popolo, Salinella o il tratto di lungomare antistante il Monumento ai Mille. Sull’ordinario si può fare qualcosa in più.

In città si percepisce comunque un certo malcontento. Ne siete consapevoli?

Credo sia legato proprio a queste difficoltà registrate nell’ordinaria amministrazione. I cittadini si aspettano risposte veloci, che a volte non arrivano o per alcune mancanze nella macchina amministrativa o per la carenza di risorse. Qualcosa in più si può e si deve fare.

Qualche tempo fa, alla nostra redazione, aveva parlato di una possibile candidatura targata Liberi anche alle regionali. E’ una prospettiva che si sta concretizzando?

Gli scenari sono ancora dubbi. Bisognerà capire chi saranno i candidati alla presidenza, se gli schieramenti si presenteranno in forma tradizionale, con una proposta di centrodestra e una di centrosinistra, o in maniera diversa…Per quanto ci riguarda, non avendo un partito di riferimento, non siamo interessati a una candidatura di servizio o di bandiera. Si valuteranno le condizioni e decideremo se Liberi parteciperà alla competizione elettorale con un proprio candidato o sostenendo una personalità ritenuta vicina alle posizioni del movimento.