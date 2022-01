Covid a Marsala, adesso i positivi sono 3044

Nuovo record di contagi da Covid-19 a Marsala. Nella giornata di domenica 30 gennaio è stato toccato il punto più alto da inizio pandemia, con 3044 attuali positivi. Da giorni, com’è noto, Marsala è la città del trapanese con il numero più elevato di contagi. Mai, finora, era stata superata la soglia dei tremila casi. Peraltro, si tratta di una fase in cui la curva dei contagi sta iniziando a calare sul territorio nazionale, dopo il boom delle ultime settimane, causato dalla variante Omicron.

La conferma del nuovo picco registrato a Marsala è arrivata in serata dal sindaco Massimo Grillo attraverso un post su facebook: “Purtroppo ho il dovere di comunicarvi che oggi i positivi a Marsala hanno raggiunto i 3044 casi. L’unico dato che ci conforta è che 2786 sono asintomatici a fronte di 50 ricoverati. Dati che ci confermano quanto importante sia vaccinarsi e vaccinarsi in massa. Come Amministrazione continuiamo a vigilare e monitorare mantenendo una linea diretta con Asp e Regione in modo da poter mettere in atto le contromisure del caso. Quello che tutti vogliamo è continuare a vivere il più serenamente possibile, consapevoli che l’attenzione e la responsabilità di ciascuno di noi sono gli unici strumenti con cui tutelarci. In mancanza di provvedimenti dei Governi Nazionali e Regionali che, come abbiamo visto recentemente con la scuola, sono gli unici che possono decidere in materia di restrizioni, invito tutti a seguire le regole fondamentali per il contenimento della pandemia, senza smettere di impegnarci quotidianamente affinché sia tutelata la quotidianità dei giovani, affinché le nostre attività economiche possano svolgere il loro lavoro, affinché la vita di ciascuno, dopo ormai due anni di virus, torni alla normalità”.