Salemi, 5 parcheggi rosa per neo mamme e donne in gravidanza

Arrivano i ‘parcheggi rosa’ a Salemi, in provincia di Trapani, dedicati alle future e alle neo mamme. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha istituito infatti cinque stalli dedicati alle donne in stato di gravidanza o con bambini in età neonatale. L’Amministrazione ha così accolto la proposta dei parcheggi rosa che era stata avanzata dalla Fidapa-Salemi.

Gli stalli sono stati distribuiti in diversi punti della città: via Giacomo Matteotti, piazza Libertà, piazza Martiri d’Ungheria, piazza Vittime di Nassirya e nell’area parcheggio antistante all’ospedale. Ogni parcheggio è stato delineato con una apposita segnaletica verticale e orizzontale. La sosta sarà permessa per un’ora e sarà necessario esporre sul parabrezza il contrassegno da richiedere presso il Comando di Polizia municipale.

“Si tratta di un segnale di vicinanza alle future e alle neo mamme – afferma Venuti -. Abbiamo dato seguito a una ottima idea della Fidapa, che ringrazio per la funzione di stimolo e per l’altrettanto preziosa attività svolta nel sociale. I parcheggi rosa rendono Salemi una città ancora più accogliente e si aggiungono ad altri servizi importanti attivati per le famiglie come l’asilo nido comunale ‘Piccoli passi’, per il quale abbiamo aumentato la platea dei beneficiari arrivando a 16 posti disponibili”.