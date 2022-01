Marsala verso le regionali, prime fibrillazioni nella maggioranza

Nei giorni scorsi negli ambienti politici marsalesi si era diffusa la notizia che il Movimento Via si stava preparando a “sfiduciare” i propri assessori di riferimento all’interno della giunta guidata da Massimo Grillo.

Da noi interpellato il coordinatore del Movimento, Ignazio Chianetta, aveva smentito categoricamente la notizia riconfermando la fiducia in Arturo Galfano, Michele Gandolfo e Giuseppe D’Alessandro. “Abbiamo diffuso, circa un mesa fa, un documento in cui esprimevamo tutto il nostro consenso sull’operato dei nostri rappresentanti in giunta. Ancora aspettiamo che gli altri partiti e liste di maggioranza facciano altrettanto nei confronti dei loro assessori – ci ha detto Chianetta”.

Proprio partendo da questo assunto e dal fatto che più volte anche lo stesso sindaco Grillo ha parlato di verifiche di maggioranza, abbiamo cercato di approfondire la situazione attraverso quelle che possono sembrare per adesso soltanto indiscrezioni. Le fibrillazioni in consiglio comunale non hanno portato a grandi bocciature di atti amministrativi proposti dalla giunta, tuttavia non c’è riunione d’Aula dove si vanno palesando distanze sempre più evidenti. Diversi consiglieri hanno già cambiato casacca pur rimanendo all’interno della maggioranza, almeno nominalmente.

Da Gabriele Di Pietra e Leo Orlando che hanno fondato un loro gruppo consiliare, a Rosanna Genna fino a Lele Pugliese sono alcuni di quelli che si sono collocati altrove pur ribadendo la loro appartenenza allo schieramento nel quale sono stati eletti. E se i primi con il loro Movimento Civicamente sembrano più distanti, altri invece pur collocandosi nel gruppo che li ha portati a Sala delle Lapidi, non mancano occasione per prendere le distanze dalla maggioranza.

E’ il caso di Flavio Coppola più volte critico durante le sedute del Consiglio comunale. Alla base di tutto sembra che si intraveda sullo sfondo la collocazione di alcuni gruppi in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. Dal Movimento Via la smentita sul cambio degli assessori, ma le notizie che trapelano parlano di una riunione dove si è iniziato un percorso che dovrebbe portare alla unificazione di tutti i gruppi di riferimento che sono stati eletti in diverse liste civiche, in uno soltanto. Insomma Nino Papania vuole capire su chi può contare in vista delle elezioni regionali nelle quali Marsala dovrebbe essere l’ago della bilancia per fare “scattare” il seggio utile per approdare all’Ars. Chianetta appare il candidato su cui l’ex senatore alcamese potrebbe puntare. Da qui la difesa degli assessori anche, si dice, contro il parere del sindaco che avrebbe voluto procedere alla rimodulazione della sua giunta che avrebbe coinvolto uno o più assessori appartenenti al Movimento Via.

Sempre in tema di elezioni regionali nel movimento Liberi il capogruppo Vito Milazzo, fedelissimo del sindaco, già alcuni mesi fa ci aveva detto che il suo gruppo punterà su un proprio candidato all’Ars. Adesso occorrerà capire che cosa farà il sindaco e soprattutto in quale lista regionale il candidato di Liberi, si dice molto vicino al primo cittadino, troverà ospitalità. Alcuni sostengono che il movimento di Massimo Grillo sia molto vicino al partito Fratelli D’Italia che tuttavia a Marsala punterebbe su di una donna anche a sostegno del candidato della segreteria provinciale che potrebbe essere il presidente del Consiglio comunale di Trapani Giuseppe Guaiana.

E’ ancora presto, ma a vedere bene già i giochi delle politica in vista delle regionali, cominciano a farsi più pressanti.