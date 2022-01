Le Regioni italiane chiedono all’unanimità una generale semplificazione dell’emergenza Covid.

Se ne discute attraverso un documento che i Presidenti delle 20 Regioni stanno per sottoporre al Governo

Al centro della discussione lo stop alle fasce a colori, al conteggio dei malati per altre patologie tra i ricoverati Covid, agli asintomatici sottoposti a sorveglianza sanitaria, agli studenti vaccinati in dad. Una posizione che sarà messa nero su bianco per essere valutata dai vertici nazionali.