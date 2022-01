Tutti i concerti nei teatri e negli stadi del 2022 in Sicilia

Il settore della musica prova a ripartire anche al chiuso con un calendario di spettacoli e concerti in continuo aggiornamento in Sicilia per il 2022.

Un occhio più attento sarà rivolto alla Primavera, quando ritorneranno i tour negli stadi. Dopo l’ultimo decreto del Governo, la capienza nei teatri in zona gialla è del 50%, mentre in zona bianca del 100%. In ogni caso bisogna indossare obbligatoriamente la mascherina, una ffp2, e dotarsi del Super Green Pass (quello base è bastevole all’ingresso nei musei).

In autunno c’è stato un buon riscontro nei teatri degli spettacoli live, anche se diversi artisti hanno preferito in alcuni casi rinviare i tour più grossi.

E’ stata Carmen Consoli – con le percussioni di Marina Rei – la regina dei concerti siciliani fino al dicembre 2021. Dal 3 marzo invece, sull’isola approderà Claudio Baglioni a Messina, Teatro Vittorio Emanuele, con “Dodici Note Solo 2022”; il 4 arriverà al Teatro Massimo di Palermo e il 5 marzo al “Bellini” di Catania.

Ermal Meta incanterà il pubblico del Metropolitan del capoluogo etneo il 1° aprile. La prima data del tour siciliano di Samuele Bersani invece, partirà proprio dal Teatro Golden di Palermo il 19 aprile, mentre sarà a Catania, al Metropolitan, il 20. Tra gli altri nomi di fama nazionale, Massimo Ranieri, che dal palco del Festival di Sanremo proporrà il nuovo brano in vista del ritorno sulle scene, in Sicilia, il 26 febbraio a Barcellona Pozzo di Gotto.

Al Palacatania diversi nomi: l’11 marzo era previsto il “Live 2022” di Mannarino che pare venga rinviato secondo quanto dichiarato dal cantautore romano; il 3 maggio ci sarà Tommaso Paradiso nel “Sulle Nuvole tour”, il 20 maggio arriverà l’energia di Caparezza con il nuovo album “Exuvia” e Marracash il 28 dello stesso mese.

A giugno è prevista la riapertura in toto degli Stadi, al momento nel paese a capienza ridotta per la crescita dei contagi. La previsione però è che nel periodo estivo la pandemia sia più clemente.

Sono già disponibili i biglietti per Vasco Rossi che il 17 giugno sarà allo Stadio di Messina; Ultimo sbarcherà al “Massimino” di Catania l’11 luglio e in replica il 12; Baglioni ritornerà questa volta al Teatro Greco di Siracusa in due date: il 15 e 16 luglio.

Non mancano neppure i nomi internazionali che non possono non calcare il palco del Teatro Antico di Taormina: i Simple Minds in scena con “40 Years of Hits Tour 2022” il 12 luglio, Ben Harper & the Innocent Criminals il 6 agosto, l’ex One Direction Louis Tomlinson il 1° settembre e l’immancabile trio de “Il Volo” che fa il suo ritorno a Taormina l’11 e il 12 giugno con due grandi eventi.

In Sicilia previsti anche i concerti di Nino D’Angelo (9 marzo Golden di Palermo, 10 marzo Metropolitan di Catania, 11 Palacultura di Messina), Mario Biondi (6 maggio Metropolitan), Modà (Palacatania 13 e 14 maggio).

Tutto tace al momento in Provincia di Trapani, sarà comunque in estate che i comuni proveranno ad approntare delle rassegne con concerti in piazza e in agorà all’aperto.