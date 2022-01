Covid del 23 gennaio: 138.860 positivi, 227 morti. Scende il tasso di positività in Sicilia

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 138.860 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri, sabato 22 gennaio, erano stati 171.263. Le vittime sono invece 227, mentre ieri erano state 333. Oggi in salita ricoveri (+185) e intensive (+9); 927.846 tamponi, positività scende al 14,9% in calo rispetto al 16,4% di ieri.

Sono 1.685 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.627, ovvero 185 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti è 31.303. Si avviano a superare quota 10 milioni i contagiati dal Covid in Italia dall’inizio della pandemia.

Il numero dei nuovi contagi è decisamente in calo in Sicilia ma nella disamina dei dati va sempre considerato che si tratta delle risultanze di una giornata prefestiva. E’ in calo, infatti, anche il numero dei tamponi. I nuovi casi sono stati 5.394 con quasi 35.000 tamponi. É quanto si legge nel bollettino di oggi, domenica 23 gennaio 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

L’incidenza è in discesa, al 15,44%, circa due punti percentuali in meno.

I dati non permettono di “respirare” perché è tornata a salire la curva dei ricoveri dopo la discesa di ieri: nel saldo tra entrate e uscite ci sono 17 pazienti in più nelle strutture ordinarie e 4 in più nelle terapie intensive