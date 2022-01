Australian Open, Berrettini ai quarti di finale

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini approda per la prima volta ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana. Il 25enne romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, continua la sua splendida corsa superando agli ottavi di finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 21 del mondo e 19esima testa di serie. Bettettini si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-4. Ai quarti l’azzurro dovrà vedersela con il 35enne francese Gael Monfils che ha battuto in tre set il serbo Miomir Kecmanovic per 7-5, 7-6, 6-3. Avanza anche Rafa Nadal (7-6, 6-2, 6-2 al francese Adrian Mannarino) che ha centrato il 45esimo quarto di finale sui 63 Slam disputati in carriera, il 14° a Melbourne. Il maiorchino, campione all’Australian Open nel 2009, ha eguagliato John Newcombe al secondo posto nella classifica all-time: solo Roger Federer ne ha giocati di più (15). Ai quarti troverà Denis Shapovalov che ha sconfitto il campione olimpico in carica Alexander Zverev per 6-3, 7-6(3), 6-3. Nella notte tra domenica e lunedì anche Jannik Sinner si giocherà l’accesso ai quarti di finale. L’altoatesino affronterà l’australiano Alex De Minaur.

(ITALPRESS).