Turno di riposo per la Sigel Volley che torna in campo il 23

La Sigel Volley Marsala si ferma domenica 16 gennaio per la quarta giornata di ritorno per un turno di riposo. Mentre sarà interessante capire che risultati arrivano dagli altri campi, la Sigel tornerà ad allenarsi alla Palestra “Fortunato Bellina” in vista della gara di domenica 23 gennaio, per la quinta giornata del Campionato di Volley Femminile di A2.

Le azzurre allenate da Marco Bracci dovranno vedersela in casa del Banca Valsabbina Millenium Brescia presso il Palasport Jimmy George di Montechiari. La gara avrebbe dovuto tenersi alle 17 ma è stata anticipata alle 15. Le bresciane all’andata avevano sconfitto le lilybetane chiudendo un secco 3 set a zero. D’altronde sono terze in classifica a 24 punti, a meno 1 dalla seconda Omag Marignano e a meno 2 dalla prima CBF Balducci di Macerata. La Sigel però, non si troverà in preparata e vuole fare sentire il fiato sul collo della Banca Valsabbina, “dall’alto” dei suoi 21 punti, a meno 3 proprio dalle prossime avversarie.