Incontro Governo-Cts, si discute su obbligo vaccini a Over 50 e scuola

Super Green Pass per chi ha più di 50 anni, sia a lavoro che in caso di disoccupazione. E’ quanto emerso nella cabina di regia tra Governo e Cts sull’emergenza Coronavirus attualmente vigente.

All’incontro hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai capidelegazione delle forze politiche che sostengono l’esecutivo, anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli.

A seguire, ha preso il via l ’incontro tra il Governo e i rappresentanti delle Regioni.

Adesso si attende la riunione del Consiglio dei ministri. Il motivo del ritardo è il confronto serrato sulla scuola durante l’incontro tra Regioni e Governo. I governatori hanno chiesto di abbassare, per le superiori, a 3 contagi in classe la soglia che farebbe scattare la Dad. Il numero indicato dal Governo sarebbe 4. Il Cts dovrebbe indicare anche l’ultima data per l’inizio della scuola, ad oggi fissata al 10 gennaio.

Tra le proposte, super green pass, quindi con vaccino o guarigione da Covid-19, per andare in banca, accedere a servizi della PA o servizi personali come parrucchieri o estetiste.

Secondo le rilevazioni di Lab24, nella fascia anagrafica 50-59 anni le persone che non hanno ricevuta alcuna dose di vaccino sono poco più di un milione (1.070.076), in quella tra 60 e 69 sono oltre 650mila (651.864), nella fascia 70-79 sono 391.533 e tra gli over 80 sono oltre 185mila (185.568). Sommando si delinea una platea di quasi due milioni e 300mila persone (2.299.041).

Tra le altre proposte, anche quello di incrementare lo smart working come lo scorso anno.

Al momento restano tanti dubbi e ostacoli da superare in quanto la maggioranza in Parlamento governativa è divisa, con tutti i dubbi espressi da Lega e Movimento 5 Stelle.