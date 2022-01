Troppi contagi a Marsala, rinviata l’apertura dell’anno giubilare legato al Santuario dell’Addolorata

La pandemia continua ad avere effetti anche sulle celebrazioni religiose. Visto il considerevole aumento di casi di positività al Covid-19 registratisi a Marsala, don Mariano Narciso fa sapere che a tutela dell’incolumità dei fedeli, il comitato ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’apertura dell’anno Giubilare Straordinario indetto per il 25° anniversario dell’Elevazione della Chiesa di Maria SS. Addolorata a Santuario Mariano Diocesano. Nei prossimi giorni, invece, saranno fornite informazioni più dettagliate sulle modalità con cui verrà celebrata la ricorrenza della Madonna della Cava, patrona della città di Marsala, tradizionalmente fissata per il 19 gennaio, ma che già lo scorso anno fu condizionata dalla situazione epidemiologica legata al Covid che determinò inevitabili limitazioni per contenere i contagi.