5 INFORMAZIONI SU DI TE DA INSERIRE NEL TUO CURRICULUM VITAE

Scrivere un curriculum vitae può essere molto complicato, soprattutto per tutti quei candidati che si trovano alla prima esperienza e che devono destreggiarsi in modo accorto nel mondo del lavoro per la prima volta. Scrivere il CV è però un passaggio obbligatorio, un qualcosa da cui non si può prescindere.

Quindi, stai cercando un lavoro e vuoi sapere come scrivere un CV? Dai un’occhiata alle cinque informazioni principali che dovresti sempre includere nel tuo CV (più quali dettagli dovresti rimuovere) per assicurarti che le tue domande di lavoro impressionino ogni datore di lavoro.

Il nome e le informazioni di contatto

La prima cosa da inserire nel tuo curriculum vitae (CV) è il tuo nome e cognome. Chiariamo che sono richiesti solo il tuo nome e cognome: niente secondi nomi o nomignoli, ovviamente. Quindi inserisci il tuo titolo professionale assieme all tuo nome. Questi dettagli fungono da titolo del tuo CV. Pertanto, la frase “curriculum vitae” non dovrebbe mai essere menzionata.

Le tue informazioni di contatto si possono inserire comodamente accanto al tuo nome e titolo professionale. Come informazioni basilari ed essenziali, dovresti scrivere il tuo numero di telefono e indirizzo email. Una volta era consuetudine includere anche il proprio indirizzo completo: tuttavia, poiché la posta ordinaria è in gran parte un metodo di comunicazione passato, non è necessario aggiungere queste informazioni. Puoi limitare la tua residenza alla tua città e regione.

Il proprio profilo personale

La sezione successiva del tuo CV è il tuo profilo. Sebbene questa sezione abbia molti nomi nel mondo del lavoro, come profilo personale, profilo professionale e dichiarazione personale, essa ha uno scopo principale ben definito.

Il tuo profilo personale deve fornire al potenziale datore di lavoro una rapida panoramica di ciò di cui ti occupi, coprendo la tua professione, cosa puoi apportare al ruolo e i tuoi attuali obiettivi di carriera. È una sezione breve – solo circa cinque righe – ma deve mostrare la tua rilevanza per il lavoro e avere un impatto per convincere i datori di lavoro che vale la pena leggere il resto del tuo CV.

La carriera lavorativa

Un altro componente chiave da includere nel tuo CV è la tua storia lavorativa. Questa sezione descrive in dettaglio le tue posizioni di lavoro in ordine cronologico inverso, quindi il tuo ruolo più recente è all’inizio.

Per ogni lavoro, includi le tue date di impiego, il titolo del tuo lavoro, l’azienda, una riga sul ruolo ed elenchi puntati che dettagliano i tuoi doveri, abilità e risultati. L’esperienza lavorativa che hai avuto in questi ruoli sono componenti chiave del tuo CV poiché consentono al responsabile delle assunzioni di comprendere le tue capacità ed esperienze in base alla tua storia lavorativa.

In teoria, il tuo ruolo più recente dovrebbe occupare più spazio perché finora è l’apice della tua carriera e quindi mette in mostra le tue migliori capacità. Più vecchio è il lavoro, meno dettagli richiede. Se hai ricoperto un ruolo più di dieci anni fai, puoi decidere di rimuoverlo completamente dal tuo CV.

L’educazione

Come la sezione relativa alla tua esperienza lavorativa, la tua formazione deve essere elencata in ordine cronologico inverso e non può mancare nel CV. Come minimo, devi includere il nome della tua laurea o qualifica, l’istituto di studio o l’ente che rilascia il titolo, il voto ottenuto e le date in cui hai studiato o conseguito la qualifica.

Se stai appena iniziando la tua carriera e la tua istruzione è ancora un potenziale ottimo punto di forza per la tua candidatura, puoi aggiungere elenchi puntati che spiegano moduli, incarichi, tirocini e competenze pertinenti in ciascuna istituzione.

Esperienze di volontariato

Il volontariato può essere estremamente prezioso nel tuo CV, soprattutto se è correlato al ruolo per cui ti stai candidando. Aggiungere questo tipo di esperienza è anche un ottimo modo per colmare una lacuna occupazionale nel tuo CV, integrare la storia lavorativa se stai cambiando carriera o supportare il tuo CV come neolaureato.

Quando aggiungi lavoro di volontariato al tuo CV, è meglio includerlo come ruolo autonomo nella sezione della tua carriera lavorativa, come qualsiasi altra esperienza svolta. Aggiungi il tuo titolo di lavoro, il nome dell’organizzazione e le date in cui hai ricoperto la posizione, seguito da un breve riassunto del tuo ruolo lì ed elenchi puntati che dettagliano i tuoi principali compiti e risultati.

Come sempre, adatta la tua esperienza di volontariato al lavoro per cui ti stai candidando e ottimizza con le parole chiave della descrizione del lavoro, per chiarirne la rilevanza.