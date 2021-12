Batticuore e Ciuri hanno consegnato un defibrillatore alla Protezione Civile di Marsala

Nell’ambito della partecipata manifestazione con Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri, svoltasi il 22 dicembre al Teatro Impero di Marsala, è stato donato un defibrillatore, acquistato anche grazie ai fondi della serata, alla Protezione Civile – gruppo Giva di Marsala.

L’Associazione ‘Batticuore… Batti Onlus’, presieduta dal dottore Gaspare Rubino, e l’Associazione ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, hanno, infatti, voluto consegnare l’importante dispositivo elettromedicale a Vincenzo D’Angelo e Tina Angileri, del Gruppo Giva, che fa parte del COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, sempre presenti in città per un eventuale e immediato intervento di salvaguardia nei confronti di chi ha bisogno.

La Protezione civile è presente a Marsala da circa un anno, con sede operativa nei locali del Convento del Carmine. Tanti i compiti svolti in favore della collettività, grazie a un addestramento teorico portato avanti dalla loro Unità di crisi per interventi di emergenza, con il coordinamento radio e il servizio con i droni per la sorveglianza del territorio.

Il gruppo è composto da tredici volontari, di cui nove donne. Si tratta di un’unità di crisi per le calamità nel territorio che resta attiva ogni giorno negli orari del Convento del Carmine, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Una presenza rassicurante, che si avvale di una dotazione di mezzi non indifferente, grazie ai quali la città è senz’altro più sicura e a cui si aggiunge adesso quest’ulteriore strumento sanitario, donato nel corso della serata del 22 dicembre.