Buseto celebra i giovani talenti della musica con la prima fase del IX Concorso “Capizzi-Maiorana”

Si è conclusa domenica scorsa la prima fase della IX edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana”, organizzato dall’Associazione Musicale “Giacomo Candela” con il patrocinio del Comune di Buseto Palizzolo. Anche quest’anno la manifestazione ha trasformato Buseto Palizzolo in un importante punto d’incontro per giovani musicisti provenienti da diverse realtà musicali e scolastiche della Sicilia e della Sardegna, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del panorama musicale del territorio. Il concorso è stato inaugurato il 6 maggio con il Concerto Inaugurale della Symphonic Band “Giacomo Candela”, diretta dal M° Nicolò Scavone, con la partecipazione del M° Alberto Maniaci come direttore ospite. Il pubblico ha potuto ascoltare un programma che ha attraversato grandi pagine del repertorio operistico e sinfonico, da Verdi e Bellini fino alle sonorità contemporanee per orchestra di fiati. La serata è stata presentata da Serena Giacalone.

Le audizioni della prima fase, dedicate a solisti e gruppi, si sono svolte presso il Centro Diurno Comunale e hanno visto la partecipazione di circa 60 concorrenti. Il concorso si è concluso con il tradizionale Concerto dei Vincitori e la Cerimonia di Premiazione, momenti particolarmente intensi e sentiti dal pubblico e dai protagonisti della manifestazione. Ad ottenere il Primo Premio Assoluto nelle rispettive sezioni sono stati:

Enrico Gargano – Pianoforte

Claudio Muratore – Archi

il duo Marco Buttaci e Salvatore Giacalone – Musica da Camera

Emma Cristiano – Percussioni

Francesco Ditta – Fiati

Il Premio Speciale “Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana”, consistente in una borsa di studio offerta dal Comune di Buseto Palizzolo, è stato assegnato a Enrico Gargano, al duo formato da Marco Buttaci e Salvatore Giacalone e a Emma Cristiano. Tra i premi speciali attribuiti dalla commissione anche un concerto-premio a Malta offerto dalla St Paul Metropolitan Orchestra, assegnato al giovanissimo violinista Claudio Muratore. La commissione giudicatrice, presieduta dal M° Mark Agius, musicista e direttore maltese, era composta dai Maestri Franco Foderà, Giuseppe Visconti, Giuseppe Sinacori, Antonino Pianelli, Alberto Maniaci, Salvatore Buetto e Alessio Di Dio, che hanno contribuito con la loro esperienza e competenza alla valutazione dei concorrenti.

Grazie a un’organizzazione ormai consolidata e al prezioso lavoro svolto dall’Associazione Musicale “Giacomo Candela” insieme ai numerosi collaboratori coinvolti, il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana” si conferma ancora una volta un appuntamento centrale per la promozione della cultura musicale e per la valorizzazione dei giovani talenti. La manifestazione proseguirà dal 19 al 21 maggio con la seconda fase dedicata agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado ad Indirizzo Musicale, che vedrà la partecipazione di circa 100 solisti, 45 gruppi e 15 orchestre scolastiche provenienti da diverse realtà del territorio regionale. Le audizioni delle orchestre saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social dell’organizzazione.