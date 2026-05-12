A Castellammare si presenta il libro di Lucio Luca sugli attentati di mafia

Il Circolo della Stampa di Trapani organizza la presentazione del volume “L’Ultima Spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani” di Lucio Luca. L’autore dialogherà con il giornalista Roberto Leone, vice segretario vicario di Assostampa Sicilia, e a lungo cronista di giudiziaria di “Repubblica”. L’evento si terrà nella sala conferenze del Castello, a Castellammare del Golfo venerdì prossimo 15 maggio, alle ore 18. Presenzieranno il sindaco di Castellammare Giuseppe Fausto e il segretario provinciale di Assostampa, Vito Orlando.

Lucio Luca, vice capo redattore di Repubblica, parte da una “strage dimenticata” come l’eccidio dei due carabinieri nella stazione di Alcamo Marina nel 1976, con quattro condannati poi rivelatisi innocenti, per porsi delle domande: “Chi ha ucciso, dunque, i due carabinieri? E, soprattutto, perché? Da lì parte un filo nero che porta a Peppino Impastato, al delitto del colonnello Russo, del giornalista Mario Francese, passando per l’omicidio Rostagno e per quello di Ilaria Alpi. La voce narrante è di Giuseppe Gulotta che, a cinquant’anni dai fatti, e dopo 22 anni in carcere da innocente, continua a chiedersi: ‘Perché proprio io?'”.