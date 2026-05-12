Festeggiamenti Madonna di Fatima, a Trapani mostra fotografica 

Si è inaugurata ieri la mostra “Ri-scattando Trapani” promossa dalla Parrocchia Nostra Signora di Fatima in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona. Un appuntamento dedicato ai cultori della fotografia del territorio che si rinnova in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali e che quest’anno sarà dedicata alla città e alla sua bellezza nascosta. 58 gli scatti in mostra, frutto della maestria di fotografi dilettanti e professionisti tra cui Antonino Castelli , Giuseppe Di Giorgio, Antonio Sergi, Tonino Corso , Francesco D’Aleo, Sandro Guastavino ,Stefano Sugamiele, Rossella Ruggirello, Antonina Gianquinto , Lorenzo Noto, Ancona Eduardo, Gabriella Marino, Giulia Giacalone, Salvatore Incandela, Luciano Bianco, Susanna Bulgarella, Rosario Angelo, Lucia Cutrona e con la partecipazione dell’Istituto d’istruzione secondaria “Giovanni Biagio Amico” di Trapani.

L’inaugurazione sarà introdotta dai saluti del parroco don Antonino Gerbino e delle curatrici Milena Azzaro e Anna Calderone e seguita da un momento che incrocia diverse arti, con appassionati cultori del territorio trapanese come Francesco Giacolone che aiuterà i presenti a leggere il contesto storico della città, gli interventi musicali del maestro Antonio Papa, l’estemporanea di pittura di Michela Oddo, i versi poetici in dialetto dedicati alla città di Nino Barone. Modera Gaspare Pinco. La mostra resterà aperta presso l’auditorium parrocchiale “Il leccio” tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20. Mercoledì 13 i festeggiamenti per la Madonna di Fatima si concluderanno con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, la processione per le vie del quartiere e i giochi di luce. Allego il programma.