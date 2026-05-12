Asp e studenti puliscono la spiaggia trapanese accessibile di Piazza Vittorio Emanuele

Verrà avviata oggi, martedì 12 maggio, dalla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, la pulizia della porzione di spiaggia di piazza Vittorio Emanuele a Trapani, destinata al progetto “Spiaggia inclusiva libera e accessibile” per la stagione estiva 2026. L’iniziativa, che prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Bassi – Catalano”, vuole essere anche un’azione di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso i temi dell’inclusione, del rispetto ambientale e della promozione del senso civico, e si terrà dalle ore 09.30 alle ore 12.30. Il progetto partito lo scorso anno, insieme al comune di Trapani, offre un servizio inclusivo che permette di usufruire della balneazione i soggetti con disabilità.