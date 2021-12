La marsalese Vanessa Pellegrino Cavaliere al Merito della Repubblica, è Commissario a Verona

Sono state consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ad altrettanti cittadini particolarmente distintisi nel campo lavorativo e sociale. Tra questi la Commissario della Polizia di Stato di Verona, Vanessa Pellegrino, 37 anni di Marsala.

Il Presidente Sergio Matterella ha voluto premiare anche alcune forze dell’ordine e armate, per il loro impegno in favore di persone in difficoltà durante il periodo della complessa situazione causata dalla pandemia da Covid-19.

E c’è anche Vanessa Pellegrino ad avere l’onorificenza di Cavaliere al Merito, in qualità di Commissario Capo, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, portavoce del Questore e Responsabile dell’Ufficio Relazioni esterne e stampa della Questura di Verona. Nella motivazione “… Pellegrino ha dato ampia riprova della propria professionalità nell’adempimento delle funzioni connesse al suo ruolo, per la disponibilità dimostrata, il forte senso del dovere, per lo spirito di sacrificio e per l’impegno profuso, senza soluzione di continuità, durante gli intensi mesi in cui il virus covid-19 si è diffuso in Italia”.