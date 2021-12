Sciame sismico nel Catanese, scossa di magnitudo 4.3

CATANIA (ITALPRESS) – Sciame sismico nella zona di Catania e nei comuni dell’hinterland. Dopo diverse scosse di intensità compresa tra 1.6 e 2.9, i sismografi dell’Ingv ne ha registrata, alle 22.33, una molto più forte di magnitudo 4.3, a circa 6 chilometri a sud ovest di Motta Sant’Anastasia, ad una profondità di 11 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Siracusa e Ragusa.

Alla luce dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia non risultano danni a persone o cose.

(ITALPRESS).